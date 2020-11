Hauptstadt-​​Brunnen schäumt schon wieder

Langsam könnte man meinen, der Scherz mit der Seife im Brunnen sei alt. Scheinbar kann jemand in der Hauptstadt nicht genug davon bekommen, denn der Brunnen am hauptstädtischen Boulevard Prinz Henri schäumt am frühen Dienstagmorgen erneut. Im September dieses Jahres hatten Unbekannte bereits zweimal den Brunnen in ein Schaumbad verwandelt

Eine L'essentiel-Leserin hat uns am Dienstag gegen 7 Uhr ein Foto über Facebook geschickt. «Der Springbrunnen im Park in Luxemburg ist nichts als Schaum», schrieb Leserin Sabine dazu.

Augenscheinlich ein lustiger Spaß, der aber für Brunnen und Verursacher ernste Folgen haben kann: Der Schaum kann zu Problemen im Inneren des Brunnens führen, obendrein riskiert der Scherzkeks eine Strafe.

(fl/L'essentiel)