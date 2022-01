«Ab 1500 Fällen pro Tag wird es unkontrollierbar»

L'essentiel: Sie sind seit Mittwoch Vize-Premierministerin. Was ändert sich dadurch für Sie?

Gesundheitsministerin Paulette Lenert: Im Moment nichts, ich bin immer noch mit der Pandemie beschäftigt. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war ich noch die gleiche Person. Das wird sich am Freitag ein wenig ändern, da es meine Aufgabe sein wird, den Regierungsrat mit den Kollegen vorzubereiten. Zu meiner täglichen Routine kommt also noch eine weitere Aufgabe hinzu.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt explosionsartig an. Ist die Situation außer Kontrolle geraten?

Wir sind wahrscheinlich eines der wenigen Länder, in denen die Kontakt-Nachverfolgung noch funktioniert. Aber es stimmt, dass wir uns einer Zahl nähern, die nicht mehr zu bewältigen ist. Wir sind zur Selbstdeklaration übergegangen, die recht gut funktioniert. Aber wir wissen nicht, welche Gefahren das Virus noch für uns bereithält. Wir müssen noch eine gute Woche abwarten, um beurteilen zu können, wie sich die neue Variante auf die Krankenhaussituation auswirkt.

Was wissen wir jetzt schon?

Sicherlich ist Omikron ansteckender. Wir haben die Daten, um das zu bestätigen, auch in Luxemburg. Aber uns fehlt der Überblick. Auch wenn wir beobachten, was in Dänemark und den Niederlanden passiert. Wir sehen keine Explosion bei den Krankenhauseinweisungen, aber die Experten sagen uns, dass es noch zu früh ist, um ein Urteil zu fällen.

Werden Screening und Nachverfolgung bald unmöglich sein?/b>

Ganz klar. Wenn es mehr als 1500 oder 2000 Fälle pro Tag werden, wird es unkontrollierbar. Das bedeutet Tausende von Telefonanrufen. Wir waren Vorreiter bei der Abschaffung der Quarantäne für Geimpfte, was eine Erleichterung darstellt.

Was halten Sie von der Impfpflicht?

Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, wie viele Leute denken. Ich warne nur davor, weil es sich um komplizierte Diskussionen handelt. Als Juristin weiß ich, dass wir es hier mit sensiblen Themen zu tun haben. Es reicht nicht aus, eine Pflicht zu verordnen, sondern es muss festgelegt werden, was dies für den Einzelnen in Bezug auf seine Arbeit, seine Freizeit, die Sanktionen und so weiter bedeutet. Soll es etwa eine allgemeine Verpflichtung sein oder nur für bestimmte Bereiche.

Ist das noch nicht entschieden?

Nein. Die Diskussionen sind in Vorbereitung, was ja eine gute Sache ist. Es kann sein, dass wir Wochen mit diesem Thema verbringen, während die Pandemie weitergeht und immer noch Corona-Gesetze vorbereitet werden müssen. Es ist normal, dass wir über eine Impfpflicht sprechen, da wir zwei Jahre Pandemie hinter uns haben und es einen gewissen Anteil an Ungeimpften in der Gesellschaft gibt.

Wollen Sie – wie der französische Präsident – «die Ungeimpften nerven»?

Das ist ein Wort, das ich nicht gewählt hätte. Aber alle sind mit den Nerven am Ende und wir wollen, dass diese Pandemie endet. Wir wissen jetzt, dass die Impfung der einzige Ausweg ist. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, den Diskurs zu verschärfen.

Erwägen Sie, einige Maßnahmen aufzuheben, sodass Ungeimpfte das Risiko tragen müssten?

Das hängt von der Pathogenität ab. Wenn das Risiko für das Gesundheitssystem zu hoch ist, werden alle darunter leiden. Wir können nicht einfach sagen: «Pech für die Ungeimpften». Ein gewisser Prozentsatz der geimpften Menschen geht trotzdem ins Krankenhaus, und bei Omikron sind wir noch im Ungewissen. Wir müssen die Triage um jeden Preis verhindern.

Ist ein Ende des Covid-Gesetzes absehbar

Nein, das glaube ich nicht. Aber die Dinge können sich schnell ändern, und wir können auch gute Nachrichten haben. Wir können nicht immer nur schlechte Nachrichten haben. Ich erwarte auch, dass die Dinge eines Tages zu Ende gehen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)