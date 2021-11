Neue Mineralienart in Luxemburg entdeckt

Im Luxemburger Nationalmuseum für Naturgeschichte (MNHN) ist eine neue mineralogische Art identifiziert worden. Ein Mitarbeiter entdeckte die Gesteinsart bei der Bearbeitung einer von einem Sammler gespendeten Gesteinsprobe aus dem Jahr 2017. Das Mineral trägt nun den Namen Lepersonnit-(Nd). Bis heute sind nach Angaben des Museums etwa 4750 verschiedene Mineralien bekannt. Die Entdeckung einer neuen Mineralienart ist ein sehr viel selteneres Ereignis als in der Biologie mit ihren Millionen von lebenden Arten.

Die neue Art ist ein Derivat des Lepersonnit-(Gd), das erstmals 1982 von Michel Deliens entdeckt und beschrieben wurde. «Für ein Museum in einem so kleinen Land wie Luxemburg ist das eine echte Sensation. Das bringt uns natürlich zusätzliche Anerkennung», sagt Patrick Michaely vom MNHN. Die Sammlung stammt aus der Demokratischen Republik Kongo und wurde in den 1960er Jahren in einer Mine in der Provinz Haut-Katanga gefunden. Die untersuchte Probe wurde dann zum Einzelstück und zur internationalen Referenz für diese Art.

Die Validierung der Probe erfolgte durch das International Mineralogical Association, die Referenzbehörde auf diesem Gebiet. «Dadurch wird das MNHN künftig in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt, wenn es um diese neue Art geht. Für unser Museum ist das also ein echter Schatz», so Michaely weiter.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)