Doppelt so viele Todesfälle bei Säuglingen

Nach Daten von Eurostat starben 2017 in Luxemburg 20 Neugeborene. Im Jahr 2007 waren es noch zehn. «Die Kindersterblichkeit scheint sich im Großherzogtum ungünstig zu entwickeln», räumte das Gesundheitsministerium ein. Sie habe sich aber nicht signifikant erhöht, sagte die Abteilung. «Angesichts der geringen Zahl von Kindstoden in Luxemburg hat eine jährliche Veränderung von nur wenigen Fällen einen erheblichen Einfluss auf die berechnete Sterblichkeitsrate», hieß es. Aus diesem Grund verwenden viele Publikationen Durchschnittsraten, die über drei aufeinanderfolgende Jahre berechnet würden, um seltene Ereignisse in kleinen Populationen (Luxemburg, Island, Malta usw.) zu analysieren.

Darüberhinaus sei die Kindersterblichkeit in Luxemburg niedriger geblieben als in den Nachbarländern. Im Jahr 2017 lag die Rate bei der Säuglingssterblichkeit in Luxemburg (3,2) im europäischen Durchschnitt (3,6) und unterhalb der Rate in den Nachbarländern (3,3 in Deutschland, 3,6 in Belgien und 3,9 in Frankreich).

Reform der Sterbeurkunde

Das Risiko für Säuglingssterblichkeit ist bei Frühgeburten besonders hoch. Es steigt ebenfalls, wenn das Geburtsgewicht niedrig ist. Auch der Gesundheitszustand der Mutter spielt eine entscheidende Rolle. Das Risiko zu senken, ist Aufgabe der medizinischen Versorgung in den Geburtskliniken. «2018 wurde die Organisation von Kliniken gesetzlich neu geregelt. Das hat die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern erleichtert. Außerdem ist es seither leichter für Eltern, sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen», hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Das Ministerium verspricht, die Säuglingssterblichkeit zu beobachten. Dafür werde eine Reform der perinatalen Sterbeurkunde erwogen. Ziel sei es, alle medizinischen Daten über Todesfälle in den ersten vier Lebenswochen zu sammeln und zu analysieren, die für die Analyse der Todesursache relevant sind.

(mb/ol/L'essentiel)