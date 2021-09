Luxemburg einigt sich mit Ruanda auf Steuerabkommen

Luxemburg und Ruanda haben sich auf ein Steuerabkommen geeinigt. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilt, unterzeichneten Finanzminister Pierre Gramegna und der Botschafter der Republik Ruanda in Luxemburg, Dieudonné Rugambwa Sebashongore, am Mittwoch das erste Abkommen zwischen beiden Ländern.

Ziel des Abkommens sei die Abschaffung der Doppelbesteuerung und somit die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Das Abkommen enthalte auch die Standards, die sich aus den Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im BEPS-Projekt zur Vermeidung von Steuerschlupflöchern ergeben, und trage den auf internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen Luxemburgs Rechnung.

«Ich begrüße die Unterzeichnung dieses ersten Steuerabkommens zwischen unseren beiden Ländern, das den Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Großherzogtum und der Republik Ruanda legen wird», wird Pierre Gramegna in der Mitteilung zitiert. Das Abkommen vervollständige und verbessere das luxemburgische Vertragsnetz mit Steuerverträgen, «die den neuesten Standards der Steuertransparenz und der Bekämpfung der Steuerhinterziehung entsprechen», so Gramegna.

(L'essentiel)