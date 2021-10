«Spezialkräfte der Polizei» stürmen Bonneweg

Ein kurzer Clip, der im Luxemburger Stadtteil Bonneweg aufgenommen wurde und seit dem 17. September auf der Videoplattform Tiktok zu sehen ist, dreht derzeit seine Runden im Netz. Das Video wurde bereits mehr als 118.000 Mal angeklickt. Darauf zu sehen ist eine Spezialeinheit der Polizei, die schwerbewaffnet zu ihrem Einsatzort ausrückt.

Zum Glück ist all das nur Show. Tatsächlich wurde der Clip bereits im Frühjahr gefilmt. Die Polizisten sind Schauspieler, die gerade für die zweite Staffel der luxemburgischen Krimiserie «Capitani» in Szene gesetzt wurden. Die neue Staffel ist zurzeit in der Postproduktion und wird zunächst bei RTL Lëtzebuerg und später bei Netflix ausgestrahlt. Sie umfasst zwölf Episoden.

(fl/L'essentiel )