Neue Karte zeigt Infektionen in den einzelnen Kantonen

Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch zum ersten Mal eine Karte veröffentlicht, die die positiven Covid-19-Fälle in den einzelnen Kantonen des Großherzogtums anzeigt. Gleichzeitig betonte das Ministerium, dass in dieser Woche (von 6. bis 12. Juli) bereits 402 Neuinfektionen im Großherzogtum verzeichnet wurden.

«Luxemburg hat heute in der Tat eine hohe Anzahl positiver Fälle. Die neuen Zahlen sind besorgniserregend, und ich wiederhole meine Forderung nach erhöhter Wachsamkeit», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Allerdings müsse dabei berücksichtigt werden, dass Luxemburg «eine sehr ehrgeizige Teststrategie verfolgt». Eine Strategie, die es ermögliche, eine hohe Zahl von Fällen – auch asymptomatischer Art – zu identifizieren und deren Kontakte zurückzuverfolgen, erklärt die Ministerin. Auch umfasse die Zahl der positiven Fälle in Luxemburg einen «hohen Prozentsatz» von Nichtansässigen – derzeit fast 14 Prozent.

Weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung ist infiziert

Bei Betrachtung der neuen Karte, die die Zahl der neuen positiven Covid-19-Fälle in Luxemburg zwischen dem 22. Juni und dem 12. Juli 2020 zeigt, fällt auf, dass der Süden des Landes besonders betroffen ist. Der Kanton Esch/Alzette liegt mit 329 Fällen weit an der Spitze, knapp vor dem Kanton Luxemburg (200 Infektionen), davon 161 Fälle in der Stadt und 39 Fälle in den Vororten sowie dem Kanton Diekirch (49 Fälle).

Im Hinblick auf die Einwohnerzahl der zwölf Luxemburger Kantone relativieren sich die Zahlen: Im Kanton Esch mit 183.364 Einwohnern sind demnach 0,18 Prozent der Bevölkerung betroffen, im Kanton Luxemburg (190.671 Einwohner) sind es 0,1 Prozent und im Kanton Diekirch mit 33.782 Einwohnern 0,15 Prozent.

Die neue Karte des Gesundheitsministeriums zeigt die Zahl der Infektionen in den Kantonen Luxemburgs.

(fl/L'essentiel)