Gericht hebt Entscheidung von Justizminister auf

Ein Zwilling bekommt die luxemburgische Staatsbürgerschaft, der andere nicht: Im Streit um die Einbürgerung eines US-amerikanischen Kleinkindes hat das Verwaltungsgericht eine Entscheidung von Justizminister Félix Braz aufgehoben. Das berichtet RTL. Damit sahen die Richter die Klage eines Mannes als gerechtfertigt an, dessen Forderung nach der Einbürgerung eines seiner Kinder abgelehnt worden war. Der Vater hatte im August 2016 die luxemburgische Nationalität aufgrund des entsprechenden Gesetzes aus dem Jahr 2008 erhalten. Der Mann, der in einer Homo-Ehe lebt, hatte daraufhin auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft für seine beiden minderjährigen Kinder beantragt. Die Zwillinge wurden von einer Leihmutter in Kalifornien zur Welt gebracht.

Obwohl eines der Kinder im Mai 2017 zum luxemburgischen Staatsbürger gemacht wurde, verweigerte Braz dem anderen Kind die Einbürgerung im Dezember 2017. Ein DNA-Test hat damals ergeben, dass der Kläger nicht der biologische Vater der Kinder ist, weswegen er als Elternteil nicht angesehen werden könne. Ihm und seinem Ehegatten wurden allerdings bereits im Juni 2015 vom obersten kalifornischen Gericht die Elternschaft für die Kinder zugesprochen.

Beide Männer sind die Eltern

Die luxemburgischen Richter erklärten ihre Entscheidung damit, dass in diesem Falle das Nationalitätengesetz von 2017 gelten müsse. Der Mann hatte seine Klage vor allem damit begründet, dass eines seiner Kinder die Luxemburger Staatsbürgerschaft erhalten habe und dass es falsch sei, dass der Staat dies dem zweiten verweigert hatte und sich dabei auf das Recht aus dem Jahr 2008 berufen hat.

Braz habe seine Entscheidung auf der Grundlage gefällt, dass das Elternteil, das die Klage eingereicht hatte zwar Luxemburger, nicht aber der biologische Vater ist. In der kalifornischen Geburtsurkunde sind jedoch beide Männer als Eltern aufgeführt. Deshalb, so die Richter, sei es von Braz falsch gewesen, dem einen Kind die Staatsbürgerschaft zu gewähren und dem anderen zu verweigern – auch wenn der Kläger nicht der leibliche Vater ist. Der Fall geht nun zurück an den Minister.

(sw/L'essentiel)