Richtfest in der Baustelle des Royal Hamilius

Im Inneren des Royal Hamilius-Baus warten die Rolltreppen schon auf ihren Start, eine dünne Schicht Baustaub bedeckt noch den Boden und durch den riesigen, leeren Raum hört man das Geräusch einer Fräse. Am Freitag hat das Richtfest mit viel Pomp in der Baustelle, in der nur noch die letzten Arbeiten im Inneren des Gebäudes getätigt werden müssen, stattgefunden.

«Dies ist der Ort aller Superlative», kommentiert Thierry Behiels, Geschäftsführer von Codic International. «550.000 Arbeitsstunden, 140 Mitarbeiter, die – sogar zwei Winter lang trotz Regen und Kälte – jeden Tag auf der Baustelle tätig waren, und ein Konkurs gleich zu Beginn der Arbeiten: Dennoch konnten die Termine eingehalten werden.» Das Royal Hamilius wird Ende 2019 für die Öffentlichkeit geöffnet werden. «Unsere größte Freude ist, dass wir seit mehr als vier Jahren keine schweren Unfälle mehr zu beklagen hatten.»

Gartenterrassen sollen zum Treffpunkt werden

Derzeit sind die Wohnungen noch nicht ausgestattet und im Erdgeschoss, dass 16 Einzelhändler unterbringen wird, werden noch die letzten Handgriffe vorgenommen. Auf den Gartenterrassen sind bereits Strukturen für Gastronomien angelegt, in denen unter anderem der bekannte Koch Gastón Acurio untergebracht wird. Die Dachterrasse mit Panoramablick auf die Hauptstadt soll zu einem Treffpunkt werden.

Der Boulevard Royal wird in den kommenden Monaten für den Straßenbahnbetrieb freigegeben. Dieser hält am Royal Hamilius vor der Statue von Niki de Saint-Phalle.

(Séverine Goffin/L'essentiel)