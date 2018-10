Für die Chamber sind die Ferien seit Dienstag vorbei

Die Luxemburger Chamber erwacht nach mehrmonatiger Pause wieder zum Leben: Premierminister und Formateur Xavier Bettel (DP) hat am Dienstag im Namen des Großherzogs das Parlamentsjahr 2018/2019 eingeläutet. Zwei Wochen nach den Wahlen vom 14. Oktober legen bei der Konstituierung der neuen Chamber 45 Abgeordnete ihren Amtseid ab. 15 Stühle blieben am Dienstag leer – sie werden nach Vereidigung der neuen Regierung, voraussichtlich im Dezember, besetzt. Erst dann beginnt die «richtige» Parlamentsarbeit in der neuen Legislaturperiode.

«Große Ehre»



Für die acht Parlamentsneulinge fängt am Dienstag ein neues Leben an. Der Escher Bürgermeister Georges Mischo (44, CSV) ist einer von den Newcomern. Als «Député-Maire» übt er künftig zwei politische Funktionen aus. «Es ist natürlich ein großer Tag für mich und eine große Ehre», sagt Mischo unmittelbar vor seiner Vereidigung zu L'essentiel.



Mit einem großen Lächeln spaziert er in einer Sitzungsunterbrechung durch die Zuschauertribüne, auch seine Familie ist zu seiner Vereidigung gekommen. Mischo will sich in der Chamber vor allem für die Themen Wohnungsbau, Bildung, Innere Angelegenheiten und Sport einsetzen – und zwar in der Opposition. Die Chancen, dass die CSV doch noch an die Regierung kommt, beziffert er nämlich mit nur «fünf Prozent».

Acht Parlamentarier nehmen das erste Mal überhaupt an einer Kammersitzung teil. Die Neulinge in der Chamber heißen Paul Galles, Georges Mischo (CSV), Dan Biancalana (LSAP), François Benoy, Charles Margue (Déi Gréng), Jeff Engelen (ADR), Marc Goergen und Sven Clement (Piraten). Auch Claude Turmes (Déi Gréng) und Pierre Gramegna (DP) wurden erstmals ins Parlament gewählt, beide werden aber voraussichtlich in der Regierung bleiben. Ein Comeback auf dem Krautmarkt feiert die frühere EU-Kommissarin Viviane Reding (CSV), die bereits zwischen 1979 bis 1989 Deputierte war.

Große Ehre für Gast Gibéryen

Bis die Regierung vereidigt und der neue Chamber-Präsident gewählt ist, übernimmt der längstdienendste Abgeordnete Gast Gibéryen (68, ADR) interimsmäßig den Vorsitz im Parlament. So will es Artikel 2 der Geschäftsordnung. 39 Jahre trennen «Doyen» Gibéryen vom jüngsten Deputierten, Sven Clement (29). Als Gibéryen erstmals in die Chamber einzog, war der Christsoziale Jacques Santer Premierminister, die DDR gerade beim Untergehen und der im Januar 1989 geborene Clement trug statt Anzug und Krawatte noch den Strampler.

Zum «Bureau provisoire» gehört neben Gibéryen und Clement auch der Zweitjüngste im Kreis der Abgeordneten, François Benoy (33, Déi Gréng). Dem Trio und sieben weiteren, zufällig ausgelosten Deputierten kam am Dienstagnachmittag die symbolische Aufgabe zu, die Wahlergebnisse vom 14. Oktober offiziell zu bestätigen und zu prüfen, ob die gewählten Kandidaten die notwendigen Voraussetzungen für ihr künftiges Amt erfüllen. Letztlich stimmten alle 60 Abgeordneten dafür, die Ergebnisse der Kammerwahl trotz einer vorliegenden Beschwerde (des ADR-Politikers Robert Mehlen, Anm.) zu validieren und die Gewählten zu vereidigen.

Laut aktuellem Stand ist die Chamber beinahe ein reiner «Männerclub». Nur zwölf Frauen wurden ins Parlament gewählt, das sind fünf weniger als am Ende der vergangenen Legislaturperiode. Nach der Regierungsbildung dürften allerdings noch einige weitere Politiker(innen) ins Parlament nachrücken. Liberale, Grüne und Sozialisten verfügen über eine Mehrheit von 31 Sitzen im Parlament und verhandeln derzeit über eine Fortsetzung ihres Dreierbündnisses. Die CSV (21 Mandate) muss sich aller Voraussicht fünf weitere Jahre auf der Oppositionsbank einrichten.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)