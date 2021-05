Zehnjähriger in Diekirch von einem Hund gebissen

Vergangenen Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ist ein zehnjähriger Junge am «Camping de la Sûre» in Diekirch von einem fremden, freilaufenden Hund gebissen worden, wie die Police Grand-Ducale am heutigen Montag mitteilt. Der Junge habe den Hund streicheln wollen, als dieser zubiss. Das Kind habe mit Armverletzungen im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Da der Hund kein Halsband trug und nicht angeleint war, habe der Hundehalter nicht ausfindig gemacht werden können. Die Polizei Diekirch bittet deshalb um Hinweise. Der Beschreibung nach handelt es sich um einen etwa 80 Zentimeter großen Berner Sennenhund mit längerem Fell in braun, schwarz und grauer Farbmischung.

Hinweisen bitte telefonisch an 244 80 1000 oder per Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu.

(L'essentiel)