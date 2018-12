Aus für Musikfestival «Food for your Senses»

Das war's. Das Festival «Food for your Senses» wird 2019 zum letzten Mal stattfinden, das haben die Organisatoren am Sonntag bekannt gegeben. Demnach findet das Festival am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Mai, mit einer begrenzten Anzahl an Plätzen in Kirchberg statt.

Details zum Programm wurden in der Mitteilung noch nicht bekannt gegeben, so auch nicht die Bands, die performen werden. Das letzte Festival im Mai 2019 soll «die Ausgabe sein, die das Publikum und die Organisatoren als das glänzende Ende einer Geschichte voller Wendungen, Entdeckungen und Vergnügen in Erinnerungen behalten werden», erklären die Organisatoren.

Das Festival war in den vergangenen Jahren vermehrt auf organisatorische Schwierigkeiten gestoßen, aufgrund derer auch 2015, 2016 und 2018 keine Veranstaltungen stattfinden konnten. So gab es Schwierigkeiten und Konflikte bei der Auswahl des Veranstaltungsortes. Das Festival fand von 2007 bis 2012 in Tüntingen statt, dann 2013 und 2014 in Bissen und schließlich 2017 in Kirchberg.

(jg/L'essentiel)