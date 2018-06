Luxemburger bei Anti-​​Terror-​​Einsatz verhaftet

In Luxemburg hat ein Anti-Terror-Einsatz stattgefunden. Ein Mann wurde nach einer Durchsuchung am vergangenen Dienstagabend festgenommen, teilte die luxemburgische Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Die Polizei verschaffte sich nach einem richterlichen Beschluss Zutritt zu einer Wohnung in der Hauptstadt. Bei der Durchsuchung wurde ein Computer beschlagnahmt.

Dem Mann wird vorgeworfen, «an der Verbreitung von Botschaften und Propagandamaterial für die Terrorgruppe» Daech beteiligt zu sein. «Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Angriff geplant ist», sagte ein Sprecher der Justizbehörde, auf Nachfrage von L'essentiel. Er wies auch darauf hin, dass dies «der erste Terrorfall in Luxemburg» seit der Entstehung der Daech-Gruppe sei, die in den letzten Jahren zahlreiche Anschläge in Europa verübt habe.

Die Person wurde in Untersuchungshaft genommen. Seine Freundin stand ebenfalls im Fokus der Ermittlungen. Sie wurde jedoch nicht verhaftet.

(L'essentiel)