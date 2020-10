Kunden geben mehr Geld für ihr Zuhause aus

Es hat den Anschein, dass die Menschen das Geld, welches sie Corona-bedingt ohne großen Urlaub gespart haben, in ihre Wohnungen investieren wollen. Ein Großteil der Besucher der Messen Home & Living Expo und Move Property Expo, die gerade in Luxexpo The Box und im Einkaufszentrum Cloche d'Or zu Ende gegangen sind, waren mit konkretem Kaufinteresse vor Ort.

Der Lockdown habe dazu geführt, dass Kunden ihr Zuhause wieder mehr zu schätzen wissen und den Komfort optimieren wollen, so die Veranstalter. «Gartengestaltung war sehr gefragt. Wohnzimmer und Küche boomen nun seit September», kommentiert Morgan Gromy, Direktor von Luxexpo The Box. «Mit 23.000 Besuchern an zehn Tagen haben wir unsere Ziele trotz Corona erreicht. Und wir haben bewiesen, dass die Veranstaltungsbranche den Besuchern trotz sanitären Maßnahmen ein angenehmes Erlebnis bieten kann». Nächste Herausforderung für die Luxexpo: die Tourismus-Messe Vakanz im kommenden Januar.

Zur gleichen Zeit präsentierten die Veranstalter ihre Immobilien bei der Move Property Expo im Einkaufzentrum Cloche d'Or. Auch hier hat sich die Messe gelohnt. «Wir hatten viele gezielte Kontakte, Buchungen und Verkäufe», so Serge Estgen von der Firma Promobe im Namen der Aussteller. «Die Nähe zu den Immobilien an der Cloche d'Or war ein Vorteil, wir konnten potenzielle Kunden sofort auf Besichtigungen mitnehmen». Das Kundeninteresse war vielfältig. «Einige suchten nach Einfamilienhäusern oder Wohnungen, andere nach Luxusimmobilien.» Die Organisatoren denken bereits über eine zweite Auflage nach.

(L'essentiel)