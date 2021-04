Grenzpendler stehen ganz unten auf der Impfliste

Das Großherzogtum plant nicht, Grenzpendler aus den Nachbarländern zu impfen. Daran hat sich auch in der vergangenen Woche nichts geändert, wie Liz Thielen, die Sprecherin von Xavier Bettel am Montag erklärte. Der Premierminister hatte vergangene Woche in einer Pressekonferenz erklärt, dass der Impfstoff Astrazeneca weiterhin in Luxemburg verabreicht würde – wenn auch nur eingeschränkt. Auch Freiwilligen über 30 Jahre sollte demnach eine Impfung angeboten werden.

Allerdings gilt dies nur für Einwohner Luxemburgs. Zwar wurden Grenzpendler, die im Gesundheitssektor arbeiten bereits geimpft, doch sollen sie die Ausnahme bleiben. Wenn alle Einwohner Luxemburgs geimpft sind, könne man auch den Grenzpendlern eine Impfung anbieten, wie Liz Thielen erklärte.

Der Grund hierfür ist einfach: Alle Mitgliedsstaaten werden ihrer Einwohnerzahl entsprechend mit Impfstoff versorgt. Grenzgänger würden somit quasi auch in ihrem Wohnsitzland versorgt.

(aub/L'essentiel)