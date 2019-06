Sechswochenamt für Großherzog Jean steht an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Tod des Alt-Großherzogs Jean steht nun am Samstag, 8. Juni, das Sechswochenamt an. Die Messe beginnt um 17 Uhr in der Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, der Erzbischof von Luxemburg, Monseigneur Jean-Claude Hollerich, wird sie leiten.

Die Zeremonie ist für die Öffentlichkeit frei.

(L'essentiel)