Wird Luxemburg zum Gastro-​​Magnet der Region?

Luxemburgs Gastronomen dürfen am Wochenende das erste Mal seit November wieder Gäste bewirten. Doch was bedeuten die offenen Terrassen für die Großregion? Droht Luxemburg ein Ansturm von Tagestouristen aus den Nachbarländern? Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Regeln in den Regionen um das Großherzogtum.

Belgien

Für Belgier gilt derzeit: Reisen ins Ausland sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Bürger aus der Grenzregion dürfen zwar für notwendige Einkäufe nach Luxemburg fahren – nicht aber für Aktivitäten die Zuhause verboten sind. Damit fällt ein Besuch in einem Restaurant oder einem Café flach. Für die Polizei auf der belgischen Seite ist das fast nicht zu kontrollieren. Es droht ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro, wenn man erwischt wird.

Frankreich

Aufgrund der Corona-Beschränkungen in Frankreich dürfen nur Franzosen nach Luxemburg reisen, die nicht weiter als zehn Kilometer von der Grenze zum Großherzogtum entfernt wohnen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Grenzgänger die beruflich nach Luxemburg fahren. Verstöße gegen die Regel kosten in Frankreich 135 Euro.

Deutschland

Auf der deutschen Seite gelten zunächst keine Einschränkungen für Reisen ins Großherzogtum. Wer in Rheinland-Pfalz oder dem Saarland lebt, der darf über die Grenze fahren. Dies gilt solange die Menschen sich nicht länger als 24 Stunden in Luxemburg aufhalten. Sowohl für Saarländer als auch Rheinland-Pfälzer ist die offene Außengastronomie jedenfalls kein alleiniger Anziehungspunkt. In beiden deutschen Bundesländern sind ebenfalls Lockerungen im Gastgewerbe in Kraft getreten.

Luxemburg

Offene Terrassen in Luxemburg? Ja, aber strenge Regeln gelten für alle Besucher, ob von nah oder fern. Zunächst gilt, dass die Terrassen nur von sechs Uhr früh bis 18 Uhr geöffnet sind. Dazu gelten Tischregel: Zwei Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen maximal zusammensitzen. Bei Personen aus dem gleichen Haushalt entfällt diese Regel. Die Tische müssen mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander haben.

Ein weiter Faktor der die Anziehungskraft der Terrassen im Großherzogtum verringern könnte: das Wetter. Etwas wärmer soll es im Wochenende laut Vorhersage zwar werden, dazu werden allerdings Regenschauer erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei zehn Grad.

(hoc/L'essentiel)