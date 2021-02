Saharasand fegt über Luxemburg hinweg

Le nuage de sable du Sahara a fait baisser la qualité de l'air en Europe https://t.co/33ZLrXXZfh pic.twitter.com/TYzSYTkiPm — Paris Match (@ParisMatch) February 9, 2021

Eine Wolke mit Sandstaub aus der Sahara soll am Wochenende wieder über Europa fliegen. Ob die Wolke Anfang Februar mit bloßem Auge sichtbar sein wird, konnte der europäische Atmosphärenüberwachungsdienst Copernicus zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. In einer Mitteilung von Copernicus am Freitag heißt es, dass eine «große» und «dicke» neue Wolke von Saharastaub voraussichtlich Teile Europas über das Wochenende und Anfang nächster Woche treffen werde.

Luxemburg und auch die übrige Großregion könnte von dem Phänomen betroffen sein. Dieser Staub kann Auswirkungen auf die Atemwege haben und sich auf dem Boden ablagern. «Wüstenstaubfahnen können einen roten Himmel, eingeschränkte Sicht oder Flecken auf Autos und Fenstern durch Staubablagerungen verursachen», sagt Mark Parrington, wissenschaftlicher Direktor bei Copernicus. Die Warnung gelte auch für Spanien, Frankreich und möglicherweise Großbritannien. Es sei möglich, dass die Wolke bis nach Norwegen reichen könnte.

«Erhebliche Auswirkungen auf die Luftqualität»

«Wir haben in den letzten Wochen ähnliche Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf die Luftqualität in den betroffenen Gebieten gesehen», erklärt Parrington. Wir glauben, dass dies auch bei der kommenden Wolke der Fall sein wird.»

Die letzte Staubwolke über Europa zwischen dem 4. und 8. Februar habe zu Ablagerungen von mehreren Mikrogramm Partikeln pro Quadratmeter über weiten Teilen Südeuropas geführt. Eine Menge, die mehrere hundert Mal höher sei als der Durchschnitt, teilte Copernicus damals mit.

Die Wetterprogonose für das Großherzogtum sagt laut Meteolux milde Temperaturen mit Sonnenschein und klarem Himmel vorher.

