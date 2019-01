Luxemburger Nationalität ist heiß begehrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach Angaben des Justizministers Félix Braz erhielten vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 insgesamt 13.185 Personen die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Das sind 3090 mehr Menschen, als im Vorjahr. Seit dem Inkrafttreten der Staatsbürgerschaftsreform am 1. April 2017 ist die Zahl der Anträge in die Höhe gegangen. Im Jahr 2015 und 2016 waren es nur 5652 respektive 6376.

Im Jahr 2018 erhielten insgesamt 11.877 Personen durch Einbürgerung oder Wiedereinbürgerung die luxemburgische Staatsangehörigkeit – darunter 6454 durch Option (zum Beispiel durch Heirat mit einem luxemburgischen Staatsbürger), 4632 durch Wiedereinbürgerung und 491 durch Einbürgerung. Desweiteren wurden 1308 Personen von Gesetzes wegen eingebürgert.

Franzosen, Portugiesen und Belgier liegen ganz vorne

Die Zahl der Franzosen, die durch Einbürgerung, Wiedereinbürgerung oder Option die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhielten beträgt 2785 – gegen 1601 Belgier und 1593 Portugiesen.

Bei den Personen, die die luxemburgische Staatsangehörigkeit von Gesetzes wegen erhielten, kommen die Portugiesen an erster Stelle (677), gefolgt von den Franzosen (150) und den Belgiern (111).

*In Luxemburg geborene Kinder von nicht-luxemburgischen Eltern oder Adoptiveltern erhalten bei Vollendung des 18. Lebensjahres die luxemburgische Staatsangehörigkeit wenn sie vor ihrem 18. Geburtstag mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen in Luxemburg gelebt haben und wenn einer der Eltern- oder Adoptivelternteile vor der Geburt des Kindes mindestens zwölf Monate ununterbrochen in Luxemburg gelebt hat (nur wenn es nach dem 1. Juli 2013 geboren ist).

(Olivier Loyens/L'essentiel)