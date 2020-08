Die Wirtschaft erholt sich langsam wieder

Die Wirtschaft in Luxemburg erholt sich langsam wieder. Dies teilte das Statistikamt (Statec) in Luxemburg mit. Denn auch, wenn alle Indikatoren im roten Bereich stünden, sprechen zaghafte Anzeichen einer Erholung für eine Wiederbelebung der Aktivität im dritten Quartal. Die Zahlen für das zweite Quartal werden erst am 18. September bekannt gegeben, aber Statec erwartet einen, ähnlich wie in der Eurozone (-12 Prozent), sehr starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

«Die allmähliche Aufhebung der Beschränkungen kurbelt die Wirtschaft natürlich an», schreibt Statec, relativiert diese aber gleich, da sie nur «von einem sehr niedrigen Aktivitätsniveau» erfolgt. Die Erholung des Geschäftsklimas ab Mai sei demnach einer der ermutigenden Indikatoren, ebenso wie die Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt durch die Erholung bei Dienstleistungensunternehmen sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Mit einem Beschäftigungswachstum von rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr im Juli (gegenüber -2,9 Prozent für die Eurozone im zweiten Quartal) «bleibt die Beschäftigungsentwicklung im Großherzogtum dynamisch».

«Trend zur Elektromobilität»

Der Einzelhandelsumsatz ist in den ersten fünf Monaten des Jahres um 9,3 Prozent zurückgegangen, aber die Situation im Einzelhandel ist unterschiedlich: Die allgemeinen Einzelhändler (wie etwa Supermärkte) haben demnach sogar zugelegt (+6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Erklärt wird dies durch das Phänomen der Hamsterkäufe zu Beginn des Jahres (Ansturm auf Toilettenpapier und Teigwaren) sowie dem Trend zur «Hausmacherküche». Umsatzrückgänge verzeichneten hingegen insbesondere Investitionsgüter oder auf Kultur- und Freizeitartikel spezialisierte Marken (rund -20 Prozent). Einschränkungen der Reise- und Grenzpendlerströme belasteten auch den Kauf von Tabak und Kraftstoffen (-16 Prozent).

Außerdem verzeichnet Statec in Luxemburg einen Trend zur Elektromobilität. Obwohl die Gesamtzahl der Kfz-Zulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres um 25 Prozent zurückging, stieg der Anteil der Elektrofahrzeuge in den letzten Monaten auf vier Prozent, verglichen mit knapp zwei Prozent in den Jahren 2019 und 2018 (weniger als ein Prozent). Ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte, zumal die angebotene Prämie beim Kauf eines Elektrofahrzeugs von 5000 auf 8000 Euro angehoben wurde.

(mc/L'essentiel)