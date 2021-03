210 Schiffe fahren unter der Flagge Luxemburgs

210 Schiffe sind auf den Weltmeeren mit gehisster luxemburgischer Flagge unterwegs. Das gibt es erst seit dem Jahr 1990. «Da Luxemburg keinen Zugang zum Meer hat, gab es früher kein wirkliches Interesse daran. Aber mit der Entwicklung des Finanzsektors und des Dienstleistungssektors in Luxemburg gab es irgendwann Überlegungen, wie man das Angebot des maritimen Transportsektors diversifizieren kann», erklärt Robert Biwer, Regierungsbeauftragter für maritime Angelegenheiten.

Die Bourbon Evolution 802, die am Sonntag (14. März) vor der Küste Nigerias von Piraten geentert wurde, ist eines von 210 Schiffen der luxemburgischen Handelsflotte mit einer Gesamttonnage von mehr als einer Million Tonnen. Nur zwei Gesellschaften haben ihren Sitz in Luxemburg: Jan de Nul in Capellen und CLdN in Luxemburg. Das Gesetz schreibt vor, dass Schiffe, die unter luxemburgischer Flagge fahren, mindestens einen vom Ministerium zugelassenen maritimen Manager in Luxemburg haben müssen. «Das schließt Briefkastenfirmen aus», erklärt Robert Biwer.

Neben diesen kommerziellen Schiffen werden Sportboote in einem separaten Register geführt, das nicht öffentlich ist. Außerdem gibt es noch ein drittes Register, welches die Binnenschifffahrt betrifft. «Dieses existierte schon vor 1990 und wurde nach der Kanalisierung der Mosel in den 1960er Jahren gestartet», erklärt Max Nilles, Leiter der Abteilung Binnenschifffahrt im Ministerium für Mobilität. «Das sind gut 50 in Luxemburg registrierte Schiffe, darunter zum Beispiel die Princesse Marie-Astrid in Remich, von einer Gesamtflotte von 20.000 in der gesamten EU», fügt er hinzu.

