Luxemburg ist bereit, in Mosambik einzugreifen

Mali, Burkina Faso, Nigeria, Somalia – seit einigen Jahren vermehren sich die dschihadistischen Hochburgen in Afrika. Einige Experten befürchten, dass sich die Kämpfer in den kommenden Jahren auf dem gesamten Kontinent ausbreiten könnten. In Mosambik gestaltet sich die Situation derzeit besonders in der armen und überwiegend muslimischen Region Cabo Delgado als zunehmend schlecht.

Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen sind bereits 800.000 Menschen vor der Gewalt bewaffneter Gruppen geflohen, die lokal als «Al-Shabab» («Die Jugend») bekannt sind. Seit 2017 gehen 2800 Tote aus das Konto der Gruppe. Die Einnahme der Hafenstadt Palma, einem strategischen Knotenpunkt für den weltweiten Seehandel, hat kürzlich die unmittelbare Gefahr eines Aufstands deutlich gemacht.

In Europa wird derzeit eine EU-Ausbildungsmission diskutiert, da Mosambik darum gebeten hat, seine Streitkräfte auszubilden.

«Humanitäre Krise muss verhindert werden»

Angeführt von Portugal – Mosambik ist eine ehemalige portugiesische Kolonie – soll die Mission von Luxemburg unterstützt werden. Das teilte das Verteidigungsministerium gegenüber L'essentiel mit.

«Jeder neue Ausbruch von Gewalt birgt die Gefahr, das Land und die Region weiter zu destabilisieren. Das muss um jeden Preis vermieden werden, um eine noch schwerwiegendere humanitäre Krise zu verhindern», erklärt das Ministerium. Der Einsatz würde sich auf «den Schutz der Zivilbevölkerung und der Menschenrechte konzentrieren, mit besonderem Augenmerk auf den Schutz von Kindern.»

«Es ist nicht zu erwarten, dass das Mandat die Teilnahme an Kampfeinsätzen beinhaltet», erklärt das Ministerium, ohne auf die Zahl der aus Luxemburg entsandten Soldaten einzugehen.

«Missionen werden klammheimlich ausgeweitet»

Kritik an dem Einsatz kommt vor allem von Déi Lénk, die «eine völlig inakzeptable neokolonialistische Logik» anprangert. Diese Art von Einsätzen «beginnt oft mit Trainingsmissionen, weil diese viel eher von der Öffentlichkeit akzeptiert werden», so die Partei weiter. Später würden sie allerdings klammheimlich ausgeweitet.

Die Linkspartei befürchtet, dass Luxemburg nur eingreift, um «fossile Brennstoffe und die Interessen des Großkapitals zu verteidigen». Der französische Ölkonzern Total musste zuletzt sein Gasprojekt im Nordosten Mosambiks wegen des Angriffs auf die Stadt Palma aussetzen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)