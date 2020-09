Keine Übersterblichkeit in Luxemburg erfasst

Wie viele Menschen sterben am Coronavirus? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten. Die Übersterblichkeit, auch Exzess-Mortalität genannt, gibt an, wie viele Menschen im Vergleich zum Durchschnitt mehr gestorben sind. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume – wie ausgewählte Monate in früheren Jahren. Es geht somit um eine erhöhte Sterberate.

Wie das luxemburgische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilt, wurde in Luxemburg in der ersten Jahreshälfte 2020 keine Übersterblichkeit aufgezeichnet. Es gab trotz der Corona-Pandemie also nicht signifikant mehr Tote als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Durchschnittlich sind in den ersten sechs Monaten der Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 im Großherzogtum 2065 Menschen gestorben. In der ersten Jahreshälfte 2020 lag diese Zahl bei 2062.

Höhere Werte im Ausland

Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärt wurde lediglich in der 15. Kalenderwoche, also vom 6. bis zum 12. April, eine Übersterblichkeit festgestellt. In diesem Zeitraum starben 110 Menschen. In den Vorjahren lag der Durchschnitt hier bei 79 Todesfällen – ein Plus von etwa 40 Prozent.

Laut Zahlen des europäischen Statistikinstituts Eurostat ist die Sterblichkeit in dieser Woche sogar um 64 Prozent gestiegen. In der gleichen Woche wurden in Deutschland 14 Prozent mehr Todesfälle verzeichnet, in Frankreich 56 Prozent und in Belgien sogar 107 Prozent. Spanien und Italien registrierten eine Exzess-Mortalität über mehrere Wochen.

(fl/L'essentiel)