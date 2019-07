Hauptstadt ändert vierlerorts die Verkehrsführung

Beim letzten «City Breakfast» vor der Sommerpause stellte die Stadtverwaltung am Mittwoch die neue Verkehrsführung im Stadtzentrum vor. Notwendig ist diese durch den Ausbau der Straßenbahn.

So wird ab Sonntag, 4. August, an mehreren Stellen der Verkehr umgeleitet: Die Rue Philippe II führt nur noch bis zum Boulevard Roosevelt. Die größte Änderung erlebt die Einbahnstraße Rue Notre-Dame, wo die Fahrtrichtung geändert wird. Außerdem wird die Straße über die Rue de Chimay zugänglich. Eine gute Nachricht gibt es für die Radfahrer: Zwischen der Rue Philippe II und der Rue de Chimay wird ein Fahrradweg in entgegengesetzer Richtung geschaffen.

Verbesserung der Beschilderung des Parkhauses Hamilius-Aldringen

«Privatleuten ist das Parken in der Rue Notre-Dame künftig nicht mehr gestattet», sagt Stadtschöffe Patrick Goldschmidt. Während die Seite, auf der sich die Geschäfte befinden, für Taxis reserviert ist, dürfen auf der anderen nur noch Lieferwagen parken.

In den umliegenden Parkhäusern stünden Autofahrern allerdings zahlreiche Abstellmöglichkeiten zur Verfügung. «Wir empfehlen den Besuchern, das Parkhaus Hamilius-Aldringen», sagt Goldschmidt. Die Beschilderung müsse noch verbessert werden, da derzeit kaum 50 Prozent der Plätze besetzt sind. Auch wenn die Stadtverwaltung Autos in der Innenstadt nicht verbannen will, wird jedoch Pendlern, die im Zentrum der Hauptstadt arbeiten, empfohlen, in den kommenden Monaten mit Bus oder Fahrrad in die Stadt zu fahren.

(jw/L'essentiel)