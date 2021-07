Fluggäste müssen sich wegen Corona vorbereiten

Fliegen löst bei Flugreisenden immer etwas Stress aus. Doch mit den Corona-Maßnahmen stehen Passagiere noch mehr unter Druck. Diese Erfahrung mussten am vergangenen Montag auch eine Frau und ihre drei Enkelkinder am Findel machen. Ihr Gepäck hatten sie bereits abgegeben. Doch danach stellte sich heraus, dass einer der PCR-Tests abgelaufen war. «Als die Frau sich zwei Tage vor ihrer Abreise nach Spanien nach den gültigen Covid-19-Reisemaßnahmen erkundigte, galt noch ein PCR-Test von 72 Stunden» erzählen die Passagiere. Doch als sie am Montag am Gate standen, hätte es plötzlich geheißen, dass der Test maximal 48 Stunden alt sein dürfe. Für einen Schnelltest sei es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät gewesen, so blieben die Frauen und die drei Kleinkinder am Boden und mussten den Flughafen verlassen.

Haben es geimpfte Passagiere leichter? Nicht unbedingt...



Auf die Antwort, ob eine eventuelle Corona-Impfplicht, die aktuelle Lage an Flughäfen verbessern würde, lautete die Antwort am Flughafen: «Vollgeimpfte Passagiere werden es zwar leichter haben zu reisen, aber es wird immer Leute geben, die bis auf die letzte Minute warten, um reisebereit zu sein».



Derzeit ist die Wartezeit am Flughafen auch für vollgeimpfte Passagiere unterschiedlich, je nachdem welcher Impfstoff ihnen verabreicht wurde. Diese ändert sich auch von Land zu Land.

Dieser Fall sei keine Ausnahme. «Wir müssen uns täglich mit traurigen Geschichten dieser Art auseinandersetzen. Für manche sind die Ferien vorbei, bevor sie überhaupt begonnen haben», heißt es von Seiten des Flughafens. Während Passagieren vor der Pandemie noch geraten wurde, sich zwei Stunden vor Abflug zum Flughafen zu begeben, sollte nun eine zusätzliche Stunde eingeplant werden. «Spätestens am Tag des Abflugs sollten Passagiere sich frühestmöglich am Flughafen bestätigen lassen, dass ihr Corona-Test für die vorgenommene Reise gültig ist».

«Bei Langstreckenflügen kann das entmutigend sein»

Einige Passagiere am Findel halten diese Empfehlungen strikt ein. So auch zwei junge Frauen aus den Französischen Ardennen. In Luxemburg seien sie um 13 Uhr angekommen, obwohl ihr Flugzeug nach Istanbul erst um 18 Uhr abhob. «Bevor wir von zu Hause losgefahren sind, haben wir einen PCR-Test gemacht», erzählen Ceyhan und Elvan. Am Vortag hatten sie sich nochmals über die geltenden Regeln an jeweiligen Flughäfen erkundigt. Die PCR-Test- beziehungsweise Impfunterlagen müssten immer griffbereit sein. «Zwei Bekannte haben am Montag ihren Flug verpasst, weil sie sich nicht bereits drei Stunden vor Abflug am Flughafen befanden», erzählt Ceyhan. Fliegen sei auf jeden Fall viel komplizierter als vor der Pandemie. Doch auf einen Urlaub wollten die beiden nicht verzichten.

Bei Kurzstrecken innerhalb der EU scheint es jedoch etwas einfacher zu sein. «Ich war in Frankreich auf einer Hochzeit und kehre nun über Luxemburg in die Niederlande zurück», erzählt Justin. Für den in Amsterdam wohnenden Franzosen gebe es keinen zusätzlichen Stress. Er trage eine Schutzmaske und halte sich an die Hygienemaßnahmen. Für seine Reise von Amsterdam nach Luxemburg, zum Beispiel, habe er nur einen Antigen-Schnelltest gemacht. Für die Rückreise benötige er übrigens keinen. Da sich die Regeln jedoch ständig ändern und von Land zu Land unterschiedlich sind, rät er anderen Passagieren sich immer gut im Voraus zu erkundigen. «Bei Langstreckenflügen kann das schon entmutigend sein», sagt Justin.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )