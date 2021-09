Neues Gesetz schützt endlich vor Mobbing

Verhalten, das «darauf abzielt, die Würde des Arbeitnehmers wiederholt und systematisch zu verletzen», wird im Großherzogtum nun endlich der Kampf angesagt, wie Arbeitsminister Dan Kersch erklärte. So wird Mobbing am Arbeitsplatz in einem Gesetzentwurf definiert. Dieser solle es ermöglichen, das Phänomen effektiv zu bekämpfen. Ein solcher Text hatte lange auf sich warten lassen. Schon unter Minister Nicolas Schmit sollte diesbezüglich ein Rechtsrahmen geschaffen werden. In der Zwischenzeit haben sich die Belästigungsfälle hierzulande gehäuft. In seinem Jahresbericht für 2020 gibt der Verein «Mobbing» an, dass sich 631 Arbeitnehmer an ihn gewandt haben, gegenüber 576 im Jahr 2019, und dass 155 neue Fälle eröffnet wurden (132 im Jahr 2019).

Verlängerte Kurzarbeit



Dan Kersch legte am Mittwoch auch einen Gesetzentwurf vor, der es ermöglichen soll, die Höchstzahl der Kurzarbeitsstunden pro Jahr von 1022 auf 1714 pro Arbeitnehmer zu erhöhen. Darauf müssen sich aber Vertreter der Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Regierung einigen.

Nach dem neuen Gesetz liegt die Beweislast für Belästigung weiterhin beim Arbeitnehmer. «Um dieses Manko zu beheben, wurde ein klares Verfahren eingeführt, bei dem jeder Arbeitnehmer eine Erklärung bei der Gewerbeinspektion ITM abgeben kann», erklärt Kersch. Die ITM müsse dann einen Bericht erstellen und den Arbeitgeber auffordern, die Empfehlungen zu befolgen, andernfalls drohen Geldstrafen. Was die Prävention angeht, «muss der Arbeitgeber alle Maßnahmen festlegen, die er zur Vermeidung von Mobbing ergreift». In einem konkreten Fall «muss der Chef reagieren, um seinen Mitarbeiter zu schützen», so der Minister.

Recht auf Abschalten kommt zügiger

Sollte die Situation für den Arbeitnehmer dennoch unerträglich bleiben, kann er unter Beibehaltung seiner Rechte kündigen. Dies kann für den Arbeitgeber sehr teuer werden, da der ausscheidende Arbeitnehmer dann Schadensersatzansprüche gegen seinen Chef geltend machen kann und der Arbeitsfonds gegen das Unternehmen vorgehen kann, um die gezahlten Arbeitslosengelder zurückzufordern.

Arbeitsminister Kersch glaubt, dass es noch «viele Diskussionen zu diesem kontroversen Thema geben wird, bevor das Gesetz verabschiedet werden kann». Der Text über das Recht auf Abschalten, das ebenfalls am Mittwoch vorgestellt wurde, dürfte allerdings schneller vorankommen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde zwischen den Sozialpartnern getroffen. «In der Vereinbarung zur Telearbeit vom Januar 2020 hatte ich kritisiert, dass darin das Recht auf Abschaltung fehlte», so Kersch weiter. Daher sei nun die Einigung erzielt worden, dieses Recht im Arbeitsgesetzbuch zu verankern.

«Es gab bereits einige Garantien, dass die Menschen nicht 24 Stunden am Tag arbeiten müssen, aber meiner Meinung nach war das nicht deutlich genug», betonte Kersch. Das Recht auf Abschlaten muss in jedem Unternehmen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern geregelt werden. Damit sei dann Schluss mit der Bearbeitung von E-Mails außerhalb der Arbeitszeiten oder zusätzlicher Arbeit von zu Hause am Wochenende.

(jw/L'essentiel)