Die beiden zusätzlichen freien Tage kommen 2019

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie am vergangenen Dienstag angekündigt, wurde die Einführung von zwei zusätzlichen Feiertagen in Luxemburg am kommenden Freitag vom Regierungsrat bestätigt.

Durch den Gesetzesentwurf wird der Europatag, der 9. Mai, im Großherzogtum zum gesetzlichen Feiertag. Außerdem haben Arbeitnehmer im Privatsektor und Beamte, die bisher nur 25 Tage Urlaub pro Jahr hatten, nun einen gesetzlichen Anspruch auf 26 freie Tage.

Der Beschluss wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft treten, sofern die parlamentarischen Verfahren dies zulassen.

(L'essentiel)