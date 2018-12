Großherzog Henri erinnert an Ersten Weltkrieg

2018 ist für ganz Europa ein wichtiges Jahr gewesen, nicht nur wegen der aktuellen politischen Entwicklungen, den Klimakonferenzen und Terroranschlägen, wie dem jüngsten in Straßburg. 2018 war auch das Jahr in dem man sich kollektiv an den Ersten Weltkrieg erinnerte. Am 11. November 1918 wurde nach vier Jahren Krieg und über 20 Millionen Toten der Waffenstillstand ausgerufen.

Auch Großherzog Henri von Nassau erinnert in seiner traditionellen Weihnachtsansprache an dieses besondere Datum. Besonders nicht nur, weil der ganze Kontinent aufatmen durfte, sondern auch, weil der Erste Weltkrieg eine globale Veränderung angestoßen hatte: «Das europäische Leadership war für immer in Frage gestellt», sagt der Großherzog. Der Erste Weltkrieg habe den Anfang einer neuen Ära eingeläutet: «Ich rede von der Zusammenarbeit zwischen Staaten und den Nationen.»

Internationale Kooperationen haben konstant an Bedeutung gewonnen

Ein neues System musste her: Mit Regeln, die alle Nationen befolgen mussten, und Organisationen, die eine Zusammenarbeit ermöglichten. Nach der Zäsur des Zweiten Weltkrieges habe die internationale Kooperation dann konstant an Bedeutung gewonnen: «In der Welt von heute ist der Multiliteralismus, das heißt die Zusammenarbeit und die Gleichberechtigung zwischen den Staaten, wichtiger denn je.» Als Beispiele nennt Großherzog Henri nicht nur den internationalen Handel und den Klimawandel, sondern auch die Herausforderungen der Migration und das Vermeiden von Konflikten. «In Zeiten, die von nationalem Egoismus geprägt sind, müssen sich alle internationalen Akteure ihrer Verantwortung bewusst sein.»

Lichtblicke: Solidarität und soziales Engagement

Mit dem Blick auf das Großherzogtum kommt Henri von Nassau nicht umhin ein Resümee über die Wahlen im Oktober zu ziehen. Diese würden der bestehenden Koalition erlauben, ihre Arbeit eine weitere Legislaturperiode lang fortzuführen. Mit Zufriedenheit stelle er fest, dass Ausgrenzung und «simplistische Slogans» keinen Anklang bei der Wahl gefunden haben. «Wir sollten stolz sein, auf die Diversität und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.» In diesem Zuge dankte der Großherzog auch allen Nicht-Luxemburgern, die im Großherzogtum wohnen und arbeiten und so das Land bereichern.

Neben allen politischen Belangen hob Henri von Nassau auch die gesellschaftlichen hervor und erinnert an die Mitglieder der Gesellschaft, die sich in den Dienst von Menschen stellen, die in Not sind – sei dies hierzulande oder in Krisengebieten: «Solidarität und soziales Engagement sind die einzigen Lichtblicke, die bleiben, wenn die Politik an ihre Grenzen stößt.» Im Zuge dessen kündigte von Nassau den Besuch von drei Friedens-Nobel-Preisträgern im Frühjahr 2019 im Großherzogtum an.

