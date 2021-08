Internet wird hauptsächlich für Streaming genutzt

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Eurostat-Studie haben in der EU im Jahr 2020 75 Prozent der 16- bis 74-Jährigen, die in den letzten drei Monaten das Internet genutzt haben, Online-Nachrichtenseiten, Zeitungen und Nachrichtenmagazine gelesen, während 74 Prozent Fernsehsendungen oder Videos online angesehen haben. Diese Prozentsätze waren beim Musikhören (61 Prozent) und beim Spielen oder Herunterladen von Spielen (34 Prozent) deutlich niedriger.

Die Niederlande und Zypern waren die Länder, in denen die Internetnutzer am meisten ferngesehen oder Videos gestreamt haben (jeweils 95 Prozent), gefolgt von Finnland und Malta (jeweils 93 Prozent). Luxemburg lag mit 74 Prozent knapp unter dem EU-Durchschnitt, gleichauf mit Lettland, vor Belgien (70 Prozent), aber hinter Deutschland (83 Prozent), Dänemark (88 Prozent) oder Spanien (84 Prozent). Die niedrigsten Prozentsätze wurden in Rumänien (37 Prozent) und Bulgarien (44 Prozent) beobachtet.

Die Niederlande sind auch das Land, in dem die Internetnutzer die meisten Online- oder Download-Spiele spielen (56 Prozent), vor Malta und Dänemark (beide 47 Prozent). Das Großherzogtum liegt mit 36 Prozent leicht über dem europäischen Durchschnitt (34 Prozent), aber unter Deutschland, Spanien (40 Prozent) und Zypern (38 Prozent). Bulgarien und Polen stehen am Ende der Liste mit einem Prozentsatz von unter 20 Prozent.

(pp/L'essentiel)