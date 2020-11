Neue Maßnahmen betreffen auch die Schulen

In einem Punkt ist sich die Regierung sicher: Wenn am kommenden Montag neue Maßnahmen in Kraft treten, für den Fall, dass sich die Gesundheitssituation bis Montag nicht verbessert, bleiben auch die Schulen im Großherzogtum nicht verschont. Wie die Kommission für Bildung, Kinder und Jugend an diesem Freitag mitteilt, könnten drei Anpassungen an die bisherigen Regeln vorgenommen werden:

Die oberen Klassen der Sekundarstufe (mit Ausnahme der Abschlussklassen) würden demnach zwischen dem 30. November und den Weihnachtsferien in zwei Gruppen eingeteilt werden. Bei diesem Modell ist vorgesehen, dass sich die Schülerinnen und Schüler der beiden Gruppen mit dem Präsenzunterricht im Klassenzimmer und «Homeschooling» abwechseln. Die Lehrer würden in diesem Fall in der Schule bleiben.

Prüfungstermine im Ermessen der Lehrkräfte

Außerdem würden die Prüfungen von Semester zu Semester geändert, «um den Kalender etwas zu entlasten», wie es auf der Interseite der Abgeordnetenkammer heißt: «Es ist festgestellt worden, dass Quarantäne-Regelungen einige Verzögerungen verursacht haben». Deshalb bliebe es im Ermessen der Lehrkräfte, die Prüfungstermine festzulegen.

Ein weiterer Punkt ist die Maskenpflicht: Die Regeln für das Tragen von Masken angeglichen werden – nach dem Prinzip: «Sobald ich mich bewege, setze ich meine Maske auf». Mit anderen Worten, die Schüler können demnach ihre Masken abnehmen, wenn sie auf ihren Plätzen sitzen. Für Sportklassen würden sich die Regeln nicht ändern. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Masken bis zum Beginn der sportlichen Aktivität tragen können.

(jw/L'essentiel)