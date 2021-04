Justiz sieht Hinweise auf Straftat in Diekirch

Nach dem Brand in der alten Staatsbrauerei in Diekirch hat die Staatsanwaltschaft ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilt das Justizministerium am Freitag mit. Die Voruntersuchungen zur Brandursache hätten nicht auf einen technischen Defekt als Ursache schließen lassen. Demgegenüber hätten die Untersuchungen Hinweise auf eine mögliche Straftat ergeben.

Aufgrund der Hinweise habe die Staatsanwaltschaft nun ein Verfahren beantragt. Dazu sei insbesondere ein Gutachten bei einem Brandsachverständigen in Auftrag gegeben worden. Der Sachverständige solle den Tatort genauer unter die Lupe nehmen.

In der stillgelegten Brauerei war in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist das denkmalgeschützte Gebäude nahezu vollständig zerstört worden. Rund 100 Feuerwehrleute waren nötig, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Auch Tage später mussten die Einsatzkräfte noch nach Glutnestern in der Ruine suchen.

100 pompiers volontaires et professionnels mobilisés toute la nuit afin de combattre un feu d’envergure à l’ancienne brasserie nationale à Diekirch. Le communiqué de cette nuit:https://t.co/H1ptyN1FB1 — CGDIS (@CGDISlux) April 18, 2021

(L'essentiel)