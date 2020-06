Erstes Streckenradar blitzt ab dem 15. Juni

Die Planungen laufen schon lange, eigentlich sollte das Gerät bereits zum Jahresanfang seinen Dienst aufnehmen. Doch die Corona-Krise hat die Pläne durchkreuzt und den Start für Luxemburgs ersten Streckenradar verschoben. Am Montag dem 15. Juni soll es jetzt endlich losgehen, das kündigte Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) am Montag an. Die Installation sei «Teil der Gesamtstrategie, um die Straßen sicherer zu machen», sagte Bausch und wies dabei auch auf die bisher installierten 24 stationären Blitzer seit 2016 hin.

François Bausch nutzte die Präsentation, um die «Top 10 Radars 2016-2020» vorzustellen. Der stationäre Blitzer in Schieren führt die Rangliste mit 241.585 Verstößen an, das entspricht einem Anteil von 21,1 Prozent der aller Verwarnungen. Als nächstes in der Rangliste folgt Merl (15 Prozent) und Lipperscheid (7,8 Prozent). Die mobilen Blitzer machen immerhin 13,6 Prozent aller Strafzettel aus.

Der für den ersten Radarabschnitt gewählte Straßenabschnitt ist eine 3,8 km lange Strecke zwischen Gonderingen und Waldhof. Die Testphase sei erfolgreich beendet worden. «Dies ist ein Abschnitt, in dem es viele Unfälle gegeben hat», sagt der Verkehrsminister bei der offiziellen Vorstellung. Jeweils am Beginn und am Ende der Strecke steht eine Säule, die einem festinstallierten Blitzer ähneln. «Die Säulen registrieren die Nummernschilder bei der Ein- und Ausfahrt und berechnen die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge», erklärt Georges Goebel von Ponts et Chaussee. «Ist die Durchschnittgeschwindigkeit höher als erlaubt, dann löst das Gerät aus und der Fahrer bekommt eine Geldstrafe», erläutert Goebel die Folgen.

«Vernachlässigbarer»Effekt auf die öffentlichen Finanzen

Die Geschwindigkeitslimit auf der Strecke beträgt 90 Stundenkilometer für Autos, 75 Stundenkilometer für Lastwagen oder Autos mit Anhängern. «Das Radar erkennt, ob es sich bei dem vorbeifahrenden Fahrzeug um ein Auto oder einen Lastwagen handelt», sagt Georges Goebel. Das System erkenne «den Anhänger, wenn er breit genug ist. Wenn nicht, dann nicht systematisch». Wie bei den stationären Blitzern wurde die deutsche Firma Vitronic als Betreiber gewählt. Die Daten werden an das Automated Control and Penalty System (CSA) übermittelt und dann innerhalb der durch das Gesetz von 2015 festgelegten Fristen gelöscht.

Das Vorhaben diene der Verkehrssicherheit und nicht der Sanierung der öffentlichen Haushalte, betont François Bausch. «Was mir auffällt, ist der stetige Rückgang der Zahl der Unfälle auf den Straßen des Landes. Was die Bußgelder einbringen, ist im Verhältnis zum Staatshaushalt absolut vernachlässigbar», merkt Bausch an. Weitere stationäre Geschwindigkeitskontrollen dieser Art könnten in Zukunft in Luxemburg installiert werden. Über den Nutzen der Einrichtung soll eine Auswertung am Ende des Jahres Auskunft geben. Einen Rotlicht-Blitzer kündigte Bausch für die Hauptstadt an. Das Gerät ahndet dabei das Fahren über rote Ampeln. Im Dezember oder Januar soll ein entsprechendes Gerät auf dem Place de l'Etoile in der Hauptstadt seinen Dienst aufnehmen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)