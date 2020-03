Schulschließung bleibt «mögliches Szenario»

Obwohl bisher noch keine Schule wegen des Coronavirus geschlossen wurde, bleibt die Maßnahme weiterhin im Bereich des Möglichen. So hatte bereits das Lyzeum Vauban angekündigt, im Fall eines Corona-Falles für 14 Tage seine Klassenräume zu schließen.

Das Gesundheitsministerium bezeichnet diese Maßnahme auf Anfrage von L'essentiel als «ein mögliches Szenario», im Falle der Infektion einer Person, die in direktem oder indirektem Kontakt zu Personen stand, die eine Schule besuchen. «Wenn eine Person positiv auf COVID-19 getestet wird, wird ihre direkte Umgebung für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Dies gilt auch für Schulen. Je nach Situation wird entschieden, ob alle Schüler oder nur ein Teil davon betroffen sind», so das Ministerium.

In der Zwischenzeit stellen verschiedene Akteure Fragen. Der OGBL forderte am Mittwoch «ein schulspezifisches Präventionssystem und vor allem eine festgelegte Verhaltensweise im Falle einer Ansteckung innerhalb der Schulen» und betonte «die Schutzpflicht des Staates». Das Bildungsministerium antwortete, dass die entsprechende «Verhaltensweise den Schulen und Bildungszentren im Land am Dienstag mitgeteilt wurden». Darüberhinaus dürfen Privatschulen «auch Maßnahmen ergreifen, die über die Pläne der Gesundheitsbehörden hinausgehen», so das Ministerium. Eltern, die ihre Kinder vorsorglich nicht zur Schule schicken, kritisiert der OGBL, da es nur «Haushalten vorbehalten ist, die es sich leisten können».

(Thomas Holzer/L'essentiel)