Größere Schwimmbecken und neue Hotelzimmer

Nach 30 Jahren in Betrieb hat das Thermalbad in Bad Mondorf einige «altersbedingte Probleme». So seien die Außenfassade, das Dach und die Innenräume renovierungsbedürftig, ebenso wie die beiden Thermalbecken selbst, die von dem Säuregehalt des Wassers angegriffen seien. Auch das Energiemanagement müsse neu konzipiert werden, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Deswegen hat die Regierung nun ein Gesetzesprojekt zur Sanierung der Therme in der Chamber vorgelegt.

Darin enthalten sind auch Entwürfe zur Neunutzung der veralteten Technikräume neben dem alten Freibad. Sie sollen durch einen Neubau ersetzt werden, in dem künftig Heilkuren und Hotelzimmer angeboten werden könnten. Zudem sieht der Entwurf eine Erhöhung der Anzahl von Umkleidekabinen für Badegäste vor, zudem sollen neue Behandlungen angeboten und die Schwimmbecken vergrößert werden. Die Gesamtkosten betragen laut Entwurf 142 Millionen Euro.

(L'essentiel)