In Luxemburg leben 25.000 Diabetiker

Artikel per Mail weiterempfehlen

Über den Hunger essen, gerne süß und deftig und dann ab auf die Couch? Das hat sich für mehrere Tausend Menschen in Luxemburg gerächt: Seit 1980 hat sich die Zahl der Menschen mit Diabetes im Großherzogtum fast vervierfacht. Mittlerweile leiden hierzulande mehr als 25.000 Menschen an Diabetes. In den meisten Fällen handelt es sich um Typ-2-Diabetiker. Der Anstieg ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums zum Teil auf die steigende Zahl der übergewichtigen und körperlich inaktiven Menschen zurückzuführen.

Diabetes ist eine chronische Krankheit, die nicht geheilt, aber kontrolliert werden kann. Sie wird durch einen Mangel eines Hormons, des Insulins, verursacht. Diabetes verhindert, dass der Körper Zucker als Energiequelle richtig einsetzt. Er sammelt sich im Blut an, was zu schweren Komplikationen wie Herzinfarkten, koronare Herzkrankheiten, Nierenversagen, Blindheit sowie Arthritis der unteren Gliedmaßen führen kann.

«Wenn wir das Fortschreiten dieser Krankheit und insbesondere des Typ-2-Diabetes vermeiden wollen, müssen wir unsere Alltagsgewohnheiten überdenken», sagt Gesundheitsministerin Étienne Schneider. Konkret heißt das: Gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport, das Normalgewicht halten und mit dem Rauchen aufhören.

Drei Informationstage

Anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November ruft das Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit der ALD (Association luxembourgeoise du diabète) zur Sensibilisierung für das Diabetes-Screening auf. Die Tests sollen mögliche schwere Komplikationen, die durch die Krankheit auftreten können, verringern. Bei einem Viertel aller Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes sei die Krankheit nicht diagnostiziert worden und daher unbehandelt geblieben.

Um die Bürger über die Möglichkeiten der Vorbeugung und Behandlung von Typ-2-Diabetes zu informieren, führen das Gesundheitsministerium, die ALD, die Luxemburger Diabetesgesellschaft (SLD) und die vier Krankenhäuser des Landes am 7., 9. und 14. November mehrere Aktionen durch. Interessierte können sich dabei unter anderem auf Fettleibigkeit, Übergewicht und Diabetes testen lassen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der ALD.

(sw/L'essentiel)