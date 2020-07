Küchenbrand in Schifflinger Wohnung

In Schifflingen ist es am späten Dienstagabend zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Cité Op Hudelen gekommen.

«Drei Feuerwehrwagen waren vor Ort und das Gebäude wurde evakuiert», berichtete ein L'essentiel-Leser, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt. «Mir wurde gesagt, dass zum Zeitpunkt des Unglücks niemand in der Wohnung war.»

Der CGDIS meldete gegen 20 Uhr, dass die Löscharbeiten beendet seien. «Es gab keine Verletzten», informiert die Feuerwehr.

(L'essentiel)