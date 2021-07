Xavier Bettel muss es «ruhig angehen lassen»

Der Premierminister Xavier Bettel (DP), der nach einer Corona-Infektion bis zum 8. Juli knapp eine Woche im Krankenhaus lag, trat am Donnerstag erstmals seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wieder öffentlich auf. Bis dahin hatte er ausschließlich aus seinem Büro gearbeitet.

Aufgrund der dramatischen Überschwemmungen war er am Donnerstagmorgen im Grund und anschließend in Larochette und Echternach. «Ich hatte für heute (Donnerstag) etwas anderes geplant, aber ich kann nicht Premierminister sein und nicht vor Ort präsent sein». Am Nachmittag nahm er an der Regierungssitzung teil und stand der Presse Rede und Antwort.

Auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand sagte der Premierminister: «Auf jeden Fall bin ich PCR-negativ. Aber es wird Zeit brauchen. Ich muss es ruhig angehen lassen und mich schonen, aber ich bin nicht der Typ, der es sich leicht macht», sagte er. Bettel war am 27. Juni positiv getestet worden, obwohl seine zweite Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca erst einige Tage später fällig gewesen wäre.

(nm/L'essentiel)