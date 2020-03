Mufflonjagd macht Dieschbourg zum Hassobjekt

Umweltministerin Carole Dieschbourg reicht es. Die Politikerin von déi Gréng hat bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. Der Grund dafür ist ein Kommentar bei Facebook, der die Erschießung der Politikerin fordert. Am Mittwoch kündigte die Ministerin diesen Schritt auf ihrer Facebook-Seite an und postete dazu Screenshots der Kommentare. Seit ihr Ministerium eine mögliche behördlich angeordnete Mufflonjagd in der Region Echternach ins Spiel gebracht hat, wird Dieschbourg im Netz angefeindet.

Dieschbourg erklärt, sie sei eine Verfechterin der Meinungsvielfalt, aber sie könne nicht tolerieren, dass «in einer Debatte, die auf falschen Informationen beruht, zur Gewalt aufgerufen wird». Dass sich eine etablierte Partei an der Stimmungsmache gegen sie beteilige, indem sie einen solchen Gewaltaufruf unterstützt, geht für die Ministerin zu weit. Auf einem der Screenshots ist zu sehen, dass der Kreisverband Süd der Piratenpartei einen Kommentar mit «Gefällt-Mir» markiert hat.

Die Ministerin fordert dazu auf, zu einer gesunden Diskussionskultur zurückzukehren, die «ohne Drohungen und Ausfälle» auskomme. Das Ministerium sucht derzeit nach alternativen Mitteln zur Mufflonjagd. Ein RTL-Bericht zitiert allerdings einen Ministeriumssprecher, demnach gestalte sich die Suche als schwierig.

(mau/L'essentiel)