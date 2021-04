Geimpfte wollen von der Testpflicht befreit werden

«Ich bin gerade vom Urlaub auf Teneriffa zurückgekehrt und verstehe nicht, warum ich am Flughafen noch getestet werden muss», sagt die Physiotherapeutin Virginie* im Gespräch mit L'essentiel. Weil sie im medizinischen Bereich arbeitet, wurde sie bereits sehr früh gegen das Coronavirus geimpft. Kevin, ein Krankenpfleger, hat das Vakzin ebenfalls erhalten. Dennoch hält er die Tests nach wie vor für sinnvoll: «Ich weiß nur, dass man durch die Impfung viele Antikörper bildet. Ob man das Virus nach der Impfung weitergibt, ist noch nicht vollends geklärt. Aber ich verstehe, dass die Menschen ihre Freiheiten wieder haben wollen.»

Der grüne Reisepass der EU sowie der Impfnachweis der auf der Website guichet.lu abgerufen werden kann, könnten Menschen, die bereits geimpft wurden, von bestimmten Maßnahmen oder Einschränkungen befreien. «Die Studien die herausfinden sollen, in welchem Maße geimpfte Personen das Virus übertragen , laufen noch», sagt Dr. Claude Muller, Virologe am Luxembourg Institute of Health (LIH). Er erinnert daran, dass in einer vollständig geimpften Bevölkerung eine infizierte Person dutzendfach weniger Fälle erzeugen würde. Somit sinke auch die Reproduktionsrate drastisch.

Die 20 Prozent der Bevölkerung, die bereits die erste Dosis erhalten haben, reichen noch nicht aus, um auf Tests verzichten zu können. Alles hängt von der Impfrate ab. «Aber mit einem Nachweis könnte es in ein oder zwei Monaten wieder deutlich mehr Freiheiten geben», sagt Dr. Muller. Wenn der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, gebe es keinen Grund mehr, ihre Grundrechte einzuschränken.

(Fréderic Lambert/Nicolas Martin/L'essentiel)