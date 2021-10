Gewerkschaften suchen den CovidCheck-​​Dialog

Nach den markigen Worten vom Wochenende folgt am Montag der Aufruf zum Dialog. Die drei Gewerkschaften verlangen als Reaktion auf das am Montag verabschiedete Covid-Gesetz mehr Mitsprache bei der Umsetzung der Regelungen. «Wir sind bisher zu spät konsultiert worden. Wir brauchen Antworten auf Fragen zur Anwendung der Maßnahme», sagte OGBL-Präsidentin Nora Back in Reaktion auf die Abstimmung in der Chamber. Back sieht durch die Entscheidung, den Covid-Check auch auf den Arbeitsplatz auszudehnen, «die Rechte der Arbeitnehmer mit Füßen getreten». Sie sehe jedoch noch Möglichkeiten, die Lage für die Arbeitnehmer zu verbessern.

Der LCGB-Vorsitzende Patrick Dury möchte zunächst die Entwicklung der Situation bis zum 1. November, dem Tag des Inkrafttretens der Maßnahme, abwarten. «Wir müssen die Details kennen. Werden die Tests während der Arbeitszeiten durchgeführt? Wer kommt für die Kosten auf? Im Moment ist alles noch sehr verschwommen.» Er bedauere vor allem, dass «wir Spannungen in der Gesellschaft schaffen, mit einer Kluft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften». «Wir haben bis zum 31. Oktober Zeit zu sagen, was falsch ist», ergänzt CGFP-Präsident Romain Wolff. Er befürwortet den «sozialen Dialog» und «geht davon aus, dass es kein Streikrisiko gibt».

«Viele der neuen Maßnahmen lösten zunächst negative Reaktionen aus, bevor sie akzeptiert wurden», sagte Mars Di Bartolomeo (LSAP), Berichterstatter des Gesetzentwurfs. Er glaubt zwar, dass «die Gewerkschaften zur Zusammenarbeit bereit sind», unterstreicht jedoch auch, dass «CovidCheck in den Unternehmen fakultativ bleibt und dass ein Dialog möglich ist, um praktische Lösungen in jedem Unternehmen zu finden». Josée Lorsché (Déi Gréng) gibt sich ebenfalls versöhnlich: «Da ich auch Mitglied der OGBL bin, verstehe ich die Befürchtungen, aber wir dürfen keine Mauer zwischen Abgeordneten und Gewerkschaftern errichten». Lorsché ist jedoch der Meinung, dass die Situation bedeute, dass es keine andere Wahl gebe, als die Impfungen voranzutreiben.

Der DP-Abgeordnete Gilles Baum zeigt sich vom Gewerkschaftsvorstoß verwundert: «Es fällt mir schwer, die Reaktion der Gewerkschaften zu verstehen. Das CovidCheck-System sollte im Rahmen einer Debatte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern ausgedehnt werden», so der liberale Abgeordnete. Ihm zufolge «wollen diejenigen, die geimpft sind, nicht durch Masken usw. eingeschränkt werden».

(jg/L'essentiel)