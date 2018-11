Hier präsentiert sich die Großherzogin

Am 7. November 1980 stellten sich für Großherzogin Maria Teresa alle Weichen in Richtung Luxemburg, als ihre Verlobung mit dem zukünftigen Großherzog Henri bekannt gegeben wurde, den sie an der Universität Genf kennengelernt hatte. 38 Jahre ist sie nun nicht nur an seiner Seite, sondern kümmert sich auch um viele soziale Projekte. Mit ihrer neuen Website www.grande-duchesse.lu will sie Einblicke in ihre Arbeit liefern.

Neben ihrem Engagement für diverse Stiftungen wie die UNESCO und Unicef hat sich die Großherzogin auch mit vielen Persönlichkeiten zusammengetan, um auf globale Probleme aufmerksam zu machen. So hat sie sich vergangenes Jahr mit Dr. Denis Mukwege getroffen, der in Afrika Opfer von Vergewaltigungen behandelt und erst kürzlich dafür den Friedensnobelpreis gewonnen hat.

Darüberhinaus gewährt die Großherzogin einen Blick hinter die Kulissen des Schlosses und zeigt ihre Familienalben.

(Marion Chevrier/L’essentiel)