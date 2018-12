Weihnachtsmärkte in Luxemburg gut geschützt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ganz Straßburg steht unter Schock. Erneut wurde ein Weihnachtsmarkt Ziel eines Angriffs. Nun stellt sich vielen die Frage: Fühlen sich Besucher und Verkäufer auf Weihnachtsmärkten noch sicher? Am Mittwochmorgen sind auf Luxemburgs Weihnachtsmärkten neben bewaffneten Polizisten auch Betonpoller zu sehen. Seit 2015 werden sie entlang der Hauptstraßen aufgestellt. Sie sollen Weihnachtsmarkt-Besucher an den drei Standorten in der Hauptstadt – auf der Place d'Armes, der Place de la Constitution sowie der Place de Paris – vor Angriffen mit Lastwagen schützen.

Die Pforten des Straßburger Weihnachtsmarktes sind seit den Geschehnissen geschlossen. «Wir denken sehr stark an unsere Kollegen aus dem Elsass», sagt Jérôme Zellweger von der Konditorei Coné auf der Place d'Armes. «Es ist wichtig, einen Moment lang innezuhalten, um der Opfern zu gedenken. Aber dann müssen wir weitermachen. Wir können nicht zulassen, dass diese Menschen unsere Feste und Traditionen zerstören.» Dass hier bewaffnete Ordnungskräfte patrouillieren, scheint hier angesichts der Geschehnisse vom Dienstagabend niemanden zu stören.

«Leben wie bisher»

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, das die drei Standorte nachts überwacht, bestätigte dies ebenso wie die Händler. «Es ist das erste Mal, dass bewaffnete Polizisten diesen Dienstag durch die Straßen Luxemburgs patrouillieren», berichten sie. «Wir versuchen, die Bevölkerung zu beruhigen und hoffen, dass Luxemburg nie betroffen sein wird.» Premierminister Xavier Bettel erklärte am Mittwoch, dass die Terror-Warnstufe «2» nicht erhöht wird. Luxemburg sei derzeit keiner akuten Terror-Bedrohung ausgesetzt.

«Sie müssen da sein», sagt Cheryl Kalk Pelzer, die auch einen Glühweinstand auf der Place d'Armes betreibt, «damit unsere Mitbürger sich nicht von der Bedrohung bei Großereignissen einschüchtern lassen. Wir müssen weiterleben wie bisher.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)