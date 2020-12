Ministerium zeichnet Firmen für Gleichstellung aus

Das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern zeichnet am Mittwoch acht Unternehmen aus, die sich in besonderem Maße bei der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz hervorgetan haben. Fünf Firmen erhalten dieses Zertifikat zum ersten Mal. Dazu zählt auch das Bauunternehmen Polygone mit Sitz in Mersch. «Die Gleichstellung ist ein großer Teil unserer Firmenphilosophie», sagt Maryse Fache, Personalmanagerin und Projektkoordinatorin bei Polygone.

Das Unternehmen wurde mit einem Schreiben beim Ministerium vorstellig und legte die Maßnahmen vor, die es umsetzt. Bewertet wurden drei Punkte: Gleichbehandlung, keine Unterscheidung bei der Entscheidungsfindung und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. «Es ist nicht immer eine Frage der Bezahlung», erklärt Fache, deren Unternehmen sogar Werkzeuge für beide Geschlechter zur Verfügung stellt.

In einem Unternehmen der Baubranche, das 29 Frauen von insgesamt rund 260 Beschäftigten beschäftigt, komme der Gleichstellung von Männern und Frauen eine besondere Bedeutung zu, räumt Fache ein. «In unserer Führungsebene sind fünf Männer und eine Frau. Auf Manager-Ebene ist es aber paritätisch», sagt sie. Fache erklärt, dass es schwierig sei, Frauen einzustellen oder zu befördern, «weil wir zu wenige Bewerbungen haben. Die Einstellung muss sich ändern. Dabei hilft uns aber die Auszeichnung des Ministeriums. Sie macht das Problem sichtbar.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)