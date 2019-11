Die ersten Bilder aus der Kette Fnac im Royal Hamilius

Der Store der französischen Technik-Kette Fnac im Royal Hamilius wird am Freitagmorgen um 10 Uhr offiziell eröffnet. L'essentiel durfte bereits am Donnerstag die neuen Räumlichkeiten besuchen. Die in Frankreich beliebte Kette bietet auf einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern ein breites Unterhaltungsangebot von Technik, über Filme und Videospiele bis hin zu Büchern, Musik und Konzerttickets. Die Produkte werden dank «niedriger Regale und besonderer Beleuchtung» noch übersichtlicher präsentiert, erklärt Charles-Henri de Maleissye, Direktor von Fnac Belgien und Luxemburg.

Vor Ort stehen mehr als 33.000 Produkte zur Verfügung, online sind rund zwei Millionen Artikel verfügbar. «Kunden können Produkte hier kaufen oder online bestellen und sie in ihr Geschäft oder nach Hause liefern lassen», so de Maleissye. So sind beispielsweise Bücher auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und bald auch Portugiesisch verfügbar. Ein weiteres lokales Merkmal ist ein sogenannter Premium-Markt. «Wir positionieren uns mit aggressiven Preisen, aber wir bewegen uns in der Spitze des Bereichs».

Es wurden 31 «multi-qualifizierte» Mitarbeiter eingestellt, die nicht nur beraten, sondern sich auch um Präsentation und die Bestände kümmern. Aber sie bleiben «echte Buchhändler, Spezialisten im Universum», was auch die DNA der Marke ist.

(mv/L'essentiel)