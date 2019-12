Decathlon kommt Anfang 2020 nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fnac, Delhaize und Galeries Lafayette sind schon da. Bald kommt noch ein Decathlon am Royal-Hamilius hinzu. Das gab die französische Sport- und Freizeitmarke am Freitag bekannt. Es wird die erste Filiale von Decathlon in Luxemburg sein.

Wie das Unternehmen mittelte, soll die Filiale «im ersten Quartal 2020» eröffnen. Das Geschäft soll sich auf zwei Ebenen und rund 630 m² erstrecken.

(L'essentiel)