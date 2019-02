Kameraden erweisen Bomben-​​Opfern letzte Ehre

Die luxemburgische Armee würdigte am Donnerstag die beiden in Waldhof getöteten Soldaten mit einer militärischen Abschiedszeremonie. Die Trauerfeier fand in der Großherzog-Jean-Kaserne in Diekirch statt. Neben Großherzog Henri und seinem Sohn Prinz Sébastien, nahmen auch Verteidigungsminister François Bausch, zahlreiche Armeeangehörige sowie die Familien, Verwandte und Freunde der verunglückten Unteroffiziere daran teil.

Die 40 und 48 Jahre alten Soldaten starben, weil am vergangenen Donnerstag in einem Munitionsdepot in Waldhof eine 48 Kilo schwere Granate aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte. Die beiden Spezialisten des «Service de déminage de l’Armée luxembourgeoise» (SEDAL) machten den Sprengkörper zum Zeitpunkt des Unglücks gerade in einem Hangar transportfähig. Das Geschoss sollte nach Belgien gebracht und dort zerlegt und entsorgt werden.

Zwei weitere Soldaten, die sich während der Explosion vor dem Hangar aufhielten verletzten sich durch die Wucht der Detonation – einer davon schwer.

(sw/L'essentiel)