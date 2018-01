Pussy Riot kommen nach Luxemburg

Die russische Aktivisten-Band Pussy Riot ist am Dienstag, den 20. März um 20 Uhr in der Kulturfabrik in Esch zu Gast, das kündigte der Kulturort Esch am heutigen Montagmorgen an.

Die russischen Feministinnen werden das «Pussy Riot Theatre» präsentieren. Dabei handelt es sich um eine Punk-Rock-Performance, in der die Geschichte der Skandal-Band erzählt wird. Die Performance basiert auf dem Buch «Days of Insurrection» von Maria Alyokhina, einer der Pussy Riot Aktivistinnen.

Pussy Riot ist vor allem für ihre künstlerischen Performances bekannt. In einem Konzert im März 2012 forderten sie in einer Kathedrale die Erlösung vom Putin-Regime. «Maria, Mutter Gottes, vertreibe Putin!», schrien die drei jungen Frauen. Danach wurden sie zu zwei Jahren Haft in einem Arbeitslager verurteilt.



(L'essentiel)