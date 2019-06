Tausende Gläubige springen bei Top-​​Wetter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Schulordnung sah in diesem Jahr für die Echternacher Springprozession erstmals keinen schulfreien Tag vor. Den Schülern stand es dennoch frei, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich in der Schule zu entschuldigen. Von dieser Regelung machten viele Gebrauch: Es kam nicht zu dem im Vorfeld befürchteten Rückgang der Teilnehmerzahl. Roger Nilles, Pressesprecher der katholischen Kirche, schätzte dass 2019 sogar wieder mehr Menschen ihren Weg nach Echternach fanden. «Wir gehen von über 9000 Springern aus. Dazu dürften 3000 Zuschauer kommen. Das zeigt, wie wichtig diese Tradition den Menschen ist», sagte er im Gespräch mit L'essentiel.

Anne Müller vom Echternacher Tourismusbüro teilt diese Einschätzung. «Unsere Hotels waren wieder zu 100 Prozent ausgebucht. Wir haben Besucher aus der ganzen Region, dazu sind viele Bustouristen gekommen. Das tolle Wetter hat uns wie so oft auch heute wieder in die Karten gespielt. Langsam glaube ich, dass der heilige Willibrord da seine Finger im Spiel hat.»

Um Punkt 9.30 Uhr verließen die ersten der 39 Springer-Gruppen zu den Klängen der bekannten Willibrordus-Melodie den Abtei-Hof. Gegen 12.30 Uhr trafen die letzten Teilnehmer in der Basilika zur Abschlussandacht ein.

Die Springprozession wird jedes Jahr vom Echternacher Willibrordus-Bauverein zu Ehren des heiligen Willibrords ausgerichtet. Seit 2010 ist sie auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschen.

Der Benediktinermönch Willibrord kam als Missionar nach Echternach. Um das Jahr 700 gründete er auf einem Grundstück der Trierer Äbtissin Irmina die Abtei Echternach. Nach seinem Tod im Jahr 739 wurde er im Chorraum der Klosterkirche beigesetzt. Heute befinden sich Willibrords Überreste in der Krypta der Echternacher Basilika.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)