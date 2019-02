Hotel Alfa bekommt neues Leben eingehaucht

Vor den Türen des verlassenen Hotels, direkt gegenüber des Bahnhofs in Luxemburg-Stadt, stapeln sich alte Matratzen. Seit einigen Tagen werden die Zimmer des ehemaligen Grand Hotel Mercure Alfa von einem Recyclingunternehmen ausgeräumt. Im März 2017 wurde die Anlage geschlossen, bevor sie im Juni desselben Jahres pleite ging. In den nächsten Monaten sollen die Räumlichkeiten komplett saniert werden. Denn die Feuchtigkeit hat große Schäden verursacht.

Was mit dem Gebäude nach Abschluss der Sanierungsarbeiten passiert, steht derzeit noch in den Sternen. Mehrere Käufer, darunter die Marriott-Gruppe, sind an der Immobilie interessiert. Unterzeichnet wurde bislang aber noch nichts. Auch ob das Gebäude erneut als Hotel genutzt wird, steht noch im Raum. «Aufgrund der positiven Entwicklungen in Sachen Tourismus, werden mehr Hotels in Luxemburg eröffnen. Bevor sie sich allerdings niederlassen, untersuchen sie natürlich die Rentabilität ihrer Betriebe», erklärt François Koepp, Präsident der Horesca.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)