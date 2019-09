Auf den Autobahnen gehen die Lichter aus

Auf Luxemburgs Autobahnen gehen die Lichter aus. Schritt für Schritt zumindest. Am vergangenen Samstag montierte die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées die ersten Laternen an der A1 ab. «Wir brauchen noch etwa zwei Wochenenden, dann dürften wir komplett durch sein», sagt Raymond Seburger, Abteilungsleiter von Ponts et Chaussées.

Insgesamt 836 Leuchten sollen von Luxemburgs Straßen weichen. 2014 und 2015 hat Ponts et Chaussées bereits 290 Laternen an der A6, A7 und A13 entfernt. In diesem Jahr sind allein 96 Laternenmasten auf der A13 entfernt worden, 150 sollen es insgesamt auf der A1 werden: «Die einzigen Orte, an denen wir Laternen stehen lassen, sind Autobahnkreuze und Tunneleinfahrten, um die Sicherheit der Autofahrer nicht zu gefährden.»

100.000 Euro Kostenersparnis pro Jahr

Warum werden ausgediente Straßenlaternen nicht ersetzt? Ganz einfach: Die Dunkelheit hat finanzielle Vorteile. «Wir sparen Energie, viel Energie», so Seburger. «Wir sprechen hier von 550.000 Kilowattstunden pro Jahr. Wenn wir auch die Wartungskosten einbeziehen, können wir 100.000 Euro pro Jahr einsparen.»

Würden die 836 Laternen hingegen ausgetauscht, entstünden «etwa zwei Millionen Euro für Installationen, die eine maximale Lebensdauer von 25 Jahren haben», führt Seburger aus.

Verschrottet und versteigert

Nach dem Abbau werden die Masten verschrottet und versteigert. Der Erlös fließt in die Staatskasse. Noch im Einsatz befindliche Leuchten werden als Ersatzteile aufbewahrt. Die Laternen, deren Lichter schließlich auch ausgehen, werden recycelt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)